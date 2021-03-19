Дворы в центре Липецка могут закрыть шлагбаумами

В Липецком горсовете обсудили ситуацию с парковками Фото: Липецкий городской совет депутатов

В горсовете обсудили ситуацию с парковками в Липецке. По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, к 2035 году в городе увеличится количество машин с 322 до 450 на 1000 человек. Владельцев автомобилей будет 243 тыс.

По словам председателя, при проектировании новых районов под парковки отводятся подземные пространства. Многоэтажный паркинг планируют сделать в "Европейском", 30 и 31 микрорайонах, по улице Кривенкова и в центре 7 жилого района. В настоящее время работают парковки по улицам Шерстобитова, Меркулова, Космонавтов, 50 лет НЛМК, Катукова-Кривенкова, а также подземные на Балмочных-Тельмана, Шевченко.

- По законодательству финансирование строительства парковок из бюджета города не представляется возможным, - уточнил Николай Дергунов.

В "Елецком" один из застройщиков делает подземную парковку. С потенциальным инвестором обсуждается строительство надземной парковки. В "Университетском" возвести многоуровневую парковку не получится. Автопарковку запланировали проектом в ЖК "Виктория".

Заполняемость существующих парковок - 30-50%. То есть липчане ими практически не пользуются. Платные парковки в центре города тоже не особо популярны. Водители оставляют машины во дворах, рядом с парковочными пространствами. По словам Николая Дергунова, решить эту проблему можно с помощью шлагбаумов. Чтобы их поставить, жители должны провести межевание территории и сделать ее коллективной собственностью. Решение могут принять только на общем собрании жильцов.

Относительно финансирования этой идеи есть несколько вариантов: за счет жильцов или софинансирования с бюджетом. С проездом спецтехники проблема решаема - либо устанавливать шлагбаумы, которые автоматически распознают экстренные службы, либо сделать универсальный пульт.