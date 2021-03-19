Жители половины Грязей под Липецком боятся остаться в изоляции из-за ремонта моста Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Жители Липецкой области бьют тревогу. На станции Грязи Волгоградские стартовал капитальный ремонт автомобильного путепровода, который проходит через железную дорогу. С 10 мая по 31 августа мост полностью перекроют, как для транспорта, так и для пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД. Город разделится на 2 части, которые будут изолированы друг от друга.

На сайте администрации города Грязи объявили, что через ж/д пути оборудуют пешеходный переход в направлении от дома №31 по улице Хлебозаводская до дома №5 по улице Борисоглебская. От остановок "Культиваторный завод" и "Гидравлик" пустят бесплатные автобусы до перехода через рельсы. Автомобилистам же придется делать внушительный круг через поселок Красная Дубрава или станцию Байгора. Такие варианты объезда липчан не устраивают. Люди хотят, чтобы временный переезд организовали в черте города.

- Если ехать через Красную Дубраву - это еще 25 км к основному расстоянию, а если через станцию Байгора - 40 км, - пожаловалась "КП-Липецк" местная жительница Юлия. - У нас большая узловая станция и ж/д пути делят город пополам. Единственная связь - закрывающийся мост. Больницы, садики, школы, полиция, МЧС, коммунальные службы находятся по разным сторонам моста. Многие работают по ту сторону путепровода. Вопрос о ремонте и закрытии моста стоял не первый год. Почему за это время нельзя было продумать переезд в черте города?

По словам Юлии, в администрации города Грязи ей пояснили, что мост принадлежит ОАО "РЖД". И на них лежит обязанность по организации проезда. Но отсутствие финансов поставило точку в этом вопросе. Кстати, на сайте ЮВЖД написано, что решение о ремонте моста железнодорожники приняли совместно с местной администрацией.

Жители Грязей не собираются сдаваться. Они отправили обращения главам администраций Грязинского района и города, губернатору Игорю Артамонову и даже президенту. К письмам прикрепили листы подписями местных жителей. В настоящее время за организацию переезда в черте города свой голос отдали более 250 человек. Сбор подписей продолжается.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, в марте в Центр управления регионом поступило 110 сообщений насчет ремонта и схемы объезда.

- Этот вопрос ЦУР адресовал администрации Грязинского района, - прокомментировали в пресс-службе. - Чиновники заверили, что для удобства жителей будет разработана оптимальная схема объезда. Она позволит сократить время в пути из одной части города в другую. Переезд скорых, пожарных и полиции организуют в районе вагонного депо - с улицы Осипенко на улицу Вагонную.