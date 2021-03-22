Специалисты Липецкэнерго в 2020 году пресекли деятельность 17 сайтов, рекламирующих устройства для хищения электроэнергии

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Отдельное место в данной работе отводится выявлению точек продажи «заряженных счетчиков» и устройств для занижения показаний приборов учета.

В 2020 году специалистами Липецкэнерго было выявлено 27 сайтов, рассказывающих о способах хищения электроэнергии и продающих так называемые «заряженные» счетчики и магнитные устройства. В правоохранительные органы направлены заявления о признании этой информации запрещенной к распространению в РФ. На сегодняшний день по решению судов заблокировано 17 интернет-ресурсов, способствующих совершению незаконных действий.

Липецкэнерго предупреждает, что наказание за использование «заряженных» счетчиков и вмешательство в работу приборов учета с целью занижения их показаний несут потребители. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители — физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица — от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

Жесткие меры в отношении энерговоров обусловлены тем, что от их преступных действий страдают не только электросетевые компании, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Липецкэнерго призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр по бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или через анонимную форму обратной связи на сайте компании в разделе «Останови воровство электроэнергии!».

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Фото предоставлено Липецкэнерго