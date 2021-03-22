Депутат Липецкого горсовета Игорь Подзоров в минувшие выходные организовал первый в этом году субботник в Липецке

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Ранее на ней располагались незаконно установленные гаражи. Затем их убрали, но на месте остался мусор: покрышки, доски, ветки, строительные материалы.

На призыв депутата откликнулись несколько десятков человек: это и местные жители, и представители профильных департаментов. Вместе они смогли собрать 6 машин мусора.

- Во время объезда города, проходившего по инициативе мэра Евгении Уваркиной, жители округа жаловались на незаконно установленные гаражи. Они портили все благоустройство двора. Липчанам было страшно ходить здесь в темное время суток. Так же образовалась свалка, которую было трудно убрать из-за стоящих конструкций. При поддержке администрации города гаражи были вывезены. Я предложил жителям округа привести территорию в порядок, - поделился Игорь Подзоров.

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Как рассказал парламентарий, в ближайших планах провести собрание с жителями, чтобы определить будущее площадки.

- Освободившаяся территория может стать местом отдыха, сквером или тем, чем захотят ее видеть жители, - отметил депутат. – Благодарю всех активных жителей нашего округа, представителей общественности, волонтеров! Я рад, что мероприятие никого не оставило равнодушным.

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого горсовета.