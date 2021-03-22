МЧС просит не выходить на улицу из-за пожара на складе отделочных материалов под Липецком

В воздухе нашли превышения по ряду вредных веществ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный пожар на складе отделочных материалов под Липецком не обошелся без последствий для окружающей среды. ЧП случилось этим утром, 22 марта, в селе Подгорное в Липецком районе. Там на улице железнодорожная загорелся крупный склад торгового центра отделочных материалом. Площадь пожара составила 2400 кв.м.

Сообщение о пожаре поступило в 10.41 утра, из складов и торгового центра эвакуировали 40 человек, существовала угроза, что пламя перекинется на торговый центр. Усилиями 34 пожарных распространение огня удалось остановить, пожар локализовали в 12.12. Люди к счастью не пострадали. Все это время по округе распространялся густой едкий дым, продуктами горения заволокло весь район. Из-за содержимого складов, где хранились отделочные материалы, включая пластик, краски и химию, воздух в районе Подгорного стал опасен.

Экспертиза Роспотребнадзора показала превышение предельно допустимой концентрации по ряду отравляющих веществ – фенол, окись азота и угарный газ. В связи с чем МЧС региона рекомендует жителям двух сел, Подгорное и Сырское, меньше находится на улице, плотно закрыть окна и двери, и пока не пока не проветривать помещения. Пить воду можно только из проверенных источников.

Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС региона, режим ЧС в районе не вводится, это рекомендации для безопасности населения. Последствия пожара все еще ликвидируют. Точные причины также пока неизвестны.