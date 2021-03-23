НЛМК вместе австрийским партнером будут разрабатывать технологии рециклинга металлургических шлаков

.

Группа НЛМК стала индустриальным партнером K1-MET (Австрия) — ведущего европейского центра компетенций по развитию передовых металлургических процессов. В сотрудничестве с акционерами K1-MET - Voestalpine Stahl, Primetals Technologies Austria, Монтан-Университетом Леобена и Линцским университетом - НЛМК будет реализовывать проекты по эффективному использованию и переработке вторичного сырья металлургического производства.

Первый совместный проект НЛМК, Voestalpine и K1-MET, стартовавший в 2021 году, призван разработать технологию переработки цинксодержащих отходов. Новая технология позволит отделить в составе этого сырья цинк от железосодержащих материалов, благодаря чему НЛМК сможет вернуть тысячи тонн железа в производственный цикл.

Важный экологический эффект применения этой технологии – замена ископаемого сырья на вторичные ресурсы, которая позволяет снизить объем накопления отходов и способствует снижению эмиссии парниковых газов.

«Сотрудничество с K1-MET – это еще один шаг к достижению стратегических целей НЛМК в области устойчивого развития. Совместные исследования с крупнейшими европейскими и международными отраслевыми центрами компетенций помогают НЛМК добиваться значимых результатов в области снижения воздействия производства на окружающую среду», - прокомментировал вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.

K1-MET сотрудничает с глобальными компаниями металлургического сектора для решения таких вопросов, как энергоэффективность, экономика замкнутого цикла и снижение воздействия на климат.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.