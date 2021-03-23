До окончания приема работ на конкурс региональных СМИ «Ростелекома» осталась одна неделя: успейте подать заявку!

.

От журналистов и блогеров Центрального федерального округа подано 400 работ — на сегодняшний день это самое большое количество среди всех федеральных округов. Юбилейным материалом стала статья «Код в доступе: не стань жертвой» журналиста газеты «Тверские ведомости» Ирины Тюриной.

Ирина Тюрина, журналист:

«Я уже не первый год принимаю участие в конкурсе региональных журналистов и блогеров, организованном компанией "Ростелеком". Ежегодно в нашу жизнь внедряются новые ИТ-технологии и появляются актуальные темы для публикаций. Это интересно и для наших читателей: каждый хочет быть в курсе полезных новинок. Но и мошенники тоже не дремлют: их “мастерство” совершенствуется с каждым годом. В моем материале эксперты рассказывают, на какие мошеннические уловки чаще всего попадаются жители Верхневолжья и как уберечься от обмана».

На конкурс «Вместе в цифровое будущее» уже поступило более 1 700 работ от представителей медиасферы со всей России. В ЦФО лидером по количеству присланных заявок стала Тульская область. Также традиционно активные участники конкурса —из Белгородской и Московской областей. Самыми конкурентными на сегодня являются номинации «Интернет-СМИ» и «Печатная пресса».

Напомним, что подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 марта 2021 года. Работы принимаются по четырем основным номинациям («Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа»), а также по двум спецноминациям—«Кибербезопасность» и «Цифровой регион». Победители будут определены как на региональном, так и на федеральном уровнях. Итоги регионального этапа конкурса жюри подведет в мае. Федеральных победителей определят в июне, а главным призом для них станет поездка на остров Сахалин.

В этом году конкурсу исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании SchneiderElectric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс».

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

реклама Фото предоставлено «Ростелеком»