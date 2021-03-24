На НЛМК стартовал конкурс «Молодой лидер-2021»

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На Новолипецком металлургическом комбинате объявили о старте ежегодного корпоративного конкурса «Молодой лидер НЛМК - 2021». Он направлен на формирование заинтересованности у молодых работников в профессиональном и карьерном росте и вовлечение в совершенствование бизнес-процессов.

Ключевой темой конкурса станут вопросы охраны окружающей среды. За право выйти в финал будут бороться молодые работники комбината в возрасте до 35 лет. Они пройдут ряд испытаний: тестирование, написание эссе на экологическую тему, деловую игру, спортивно-творческие мероприятия. Участники также разработают собственные экологические проекты для внедрения в компании.

Проекты конкурсанты защитят перед экспертами из числа топ-менеджеров компании. Все финалисты будут включены в специальную базу данных о перспективных работниках, для них составят индивидуальный план развития.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.