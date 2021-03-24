Игорь Артамонов оценил наркоситуацию в Липецкой области

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Оно прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова. Был рассмотрен доклад о наркоситуации в Липецкой области за 2020 год. Также обсудили меры по повышению эффективности контроля деятельности негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача.

Проведённый анализ показал, что меры, принятые органами исполнительной власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества способствовали оздоровлению наркоситуации в регионе. По данным Липецкого областного наркодиспансера, заболеваемость наркоманией за год сократилась на 2,7%. В 2020 году рамках государственных программ на профилактику развития наркозависимости и социальную реабилитацию лиц, прошедших курсы лечения от наркомании, в общей сложности выделено более 52,3 млн рублей из бюджета Липецкой области.

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Правоохранительными органами региона в 2020 году выявлено 1515 наркопреступлений и 1588 административное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 56 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Выявлено и ликвидировано 127 очагов дикого произрастания наркосодержащих растений. Площадь уничтоженных очагов составила свыше 1,5 тысячи квадратных метров.

Образовательными организациями в рамках основной деятельности с обучающимися проведено более восьми тысяч мероприятий по профилактике потребления наркотиков. Организовано свыше 2,4 тысячи тематических встреч антинаркотической тематики с родителями.

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Исходя из результатов проведённого мониторинга можно сделать вывод, что, как и в 2019 году, преобладающим фактором, негативно влияющим на наркоситуацию в Липецкой области, являлся сбыт и распространённость потребления новых видов психоактивных веществ. По итогам проведённого анализа подготовлен перечень управленческих решений, которые можно разделить на меры правоохранительного характера, рекомендации по вопросам профилактической деятельности среди молодёжи и взрослого населения, предложения по развитию реабилитационного звена.

«Мы видим, что в некоторых муниципалитетах улучшились показатели. Положительный опыт этих районов необходимо использовать и распространять. Особое внимание необходимо уделить профилактике наркомании, особенно среди детей. Все учебные заведения должны активно включиться в эту работу», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.