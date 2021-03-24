Прокуратура обязала мэрию Липецка привести в порядок дороги на центральных улицах

Состоянием дорог недовольны все Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке продолжает рассыпаться асфальт, из-за чего в дело теперь вмешалась прокуратура. Ранее недовольные жители заполонили гневными комментариями соцсети и засыпали жалобами всевозможные структуры. В начале марта на неудовлетворительное состояние дорог указали автоинспекторы. Совместная проверка ГИБДД и дорожников выявила многочисленные ямы и выбоины, что сочли результатом перепада температур. Как тогда отметил начальник ведомства Олег Володин, такое состояние дорог чревато повышением аварийности.

Позже мэр Евгения Уваркина констатировала на своей странице в instagram, что асфальт в Липецке сошел вместе со снегом.

Мэр Липецка высказалась о дорогах Фото: скриншот

– Мне тяжело констатировать данный факт, но, к сожалению, сегодня в Липецке это не шутка, – написала мэр города. – Я вижу, в каком состоянии дороги. Вместе с председателем профильного департамента выехала на наиболее проблемные участки. Основных вопросов два: как это произошло и что будем делать.

Все это время администрация несколько раз рапортовала о ямочном ремонте литой смесью, но ситуация особо не улучшилась. В итоге проверкой занялась прокуратура Правобережного района, куда тоже поступали многочисленные жалобы липчан.

Многочисленные дефекты асфальта снова нашли на центральных улицах, включая Плеханова и Интернациональную. К ответственности привлекли городское управление благоустройства. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в адрес директора управления внесли представление. От властей потребовали привести улицы в надлежащее состояние. Процесс находится на контроле.