НЛМК организует акцию по уборке города

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НЛМК при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» организует в Липецке акцию по уборке города.
Мероприятие пройдет в День всероссийского субботника, 24 апреля в 12:00, в формате плоггинг-забега. Плоггинг – это командные соревнования, совмещенные со сбором уличного бытового мусора, в основном, пластиковых отходов.
Забег пройдет в шести районах Липецка, его участниками станут сотрудники комбината. Лучшую из шести команд – участниц определят по итогам взвешивания собранных в течение полутора часов отходов.
Партнер забега - компания ЭкоПром Липецк, организует вывоз собранного мусора.
Ассоциация «Чистая страна» и ежегодный проект Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского «Зеленая Весна» вручат подарки победителям.
Торжественное награждение состоится в конце апреля.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ.