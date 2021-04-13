В Воронеже подвели итоги «космического» конкурса

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Инициатором творческого состязания выступили Российский детский фонд и министерство просвещения.

В День космонавтики в воронежском кинотеатре «Спартак» состоялось награждение лауреатов регионального этапа конкурса школьных сочинений «Сын России», приуроченного к 60-летию первого полета человека в космос. Три творческие работы были отобраны для участия на всероссийском этапе конкурса.

Победителей поздравил председатель Воронежской областной Думы, председатель попечительского совета регионального отделения Российского детского фонда Владимир Нетёсов.

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– Все присланные работы показывают высокий уровень владения темой, в них много искренних эмоций, неподдельной гордости. Очень важно, что юное поколение знает, что Воронежская область является одним из регионов, который внес огромный вклад в дело освоения космоса, становление и развитие ракетно-космической отрасли. Именно в нашем городе, в Конструкторском бюро химавтоматики, трудом и талантом воронежских инженеров, ученых, конструкторов и рабочих был изготовлен двигатель для третьей ступени ракеты «Восток», поднявший на орбиту Юрия Гагарина. С момента первого полета человека в космос Россия считается великой космической державой, а Воронеж прочно удерживает звание одного из ключевых центров ракетно-космической промышленности, – сказал Владимир Нетёсов.

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Председатель областного парламента пожелал ребятам новых побед и достижений и вручил награды трем лауреатам регионального этапа. Ими стали Анастасия Солодовникова из Богучарского района за сочинение «Сын России: личность и подвиг Юрия Гагарина», Анастасия Старцева из Новоусманского района за сочинение «Юрий Гагарин – герой моего времени» и Константин Чвилев также из Новоусманского района за сочинение-рассказ «Тайна семейного фотоальбома». Константин рассказал, что в его семье бережно хранится фотография, на которой дедушка школьника дарит цветы Юрию Гагарину.

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Еще трое участников конкурса были отмечены военным учебно-научным центром Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

30 дипломов и подарки получили школьники из рук председателя Воронежского отделения Российского детского фонда, руководителя управления ЗАГС области Марины Севергиной. Интересно, что больше всего лидеров, чьи работы были отмечены жюри, оказалось в Острогожском районе.

По завершении торжественной церемонии для участников конкурса и ребят из многодетных и малообеспеченных семей в кинотеатре «Спартак» был организован показ художественного фильма «Гагарин. Первый в космосе».

Справочно

В год 60-летия первого полета человека в космос министерством просвещения РФ, Фондом защиты детей и Российским детским фондом был устроен Всероссийский конкурс школьных сочинений «Сын России», посвященный этому событию. Главной целью конкурса являлось раскрытие личности и подвига первого космонавта Юрия Гагарина, формирование у подростков патриотизма и чувства гордости за достижения России в освоении космоса.

Конкурс проводился среди учеников 5–11 классов в два этапа – региональный и общероссийский. Работы, победившие на региональном уровне, направляются на общероссийский этап конкурса.

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Главным организатором конкурса в Воронежской области выступило Воронежское отделение Российского детского фонда.

Победителям конкурса были вручены дипломы, а также специальный подарок – книга председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова «Сын России», которая посвящена Юрию Гагарину.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы