«Открытие» совершенствует онлайн-каналы для предпринимателей

Подробности обновлений «Бизнес-портала» - в дайджесте новостей банка.

Теперь все валютообменные операции объединены в одном разделе «Конвертация валют». Кроме того, доступен обмен по курсу дилера, заранее согласованному с банком, и обмен по курсу банка – единому курсу, действующему в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на момент сделки, круглосуточно и без выходных.

В разделе «Кредиты» появилась возможность загружать выписки по счетам из других банков. При оформлении заявки на кредит до 5 миллионов рублей выписку теперь можно загрузить онлайн и на бумаге этот документ не потребуется. При рассмотрении заявки будут учтены обороты по всем счетам клиента в разных банках.

Также были внедрены новые решения для дистанционного подключения к инкассации в автоматизированной депозитной машине (АДМ). При подаче заявки в разделе «Инкассация» открыт «диалог с экспертом» – клиенты смогут общаться с сотрудником банка и договариваться об условиях обслуживания через чат, а подписание документов происходит через «Бизнес-портал».

В сервисе «Выставление счетов» интернет- и мобильного банка добавлены инструменты для работы с контрагентами. Теперь клиенты могут выставить счет как организациям, так и физлицу, сразу получая закрывающие документы.