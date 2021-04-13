Группа НЛМК – чемпион по устойчивому развитию worldsteel

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Всемирная ассоциация производителей стали worldsteel признала Группу НЛМК лидером в области устойчивого развития (Sustainability Champion). Звание ежегодно присуждается металлургическим компаниям, доказавшим свою приверженность принципам устойчивого развития и является основной отраслевой наградой в данной сфере.

Победители конкурса оцениваются на основе таких показателей, как использование вторичного сырья, эмиссия веществ в атмосферу, коэффициенты травматизма, инвестиции в обучение сотрудников, инвестиции в новые продукты и процессы, поддерживающие устойчивое развитие и др.

В 2020 году Группа НЛМК также присоединилась к программе worldsteel по декарбонизации Step Up, целью которой является снижение воздействия на окружающую среду и климат, а также подготовила набор данных по жизненному циклу используемых ресурсов, потребляемых для производства тех или иных продуктов (life cycle inventory).

На высокую оценку компании также повлияло попадание в шорт-лист в номинации «Превосходство в области устойчивого развития» премии worldsteel Steelie Awards. Финалистом премии стал проект по переработке шлака на Новолипецком металлургическом комбинате, который позволил восстановить 25 га территории, переработать 6 млн тонн вторичного сырья и снизить на 85 тыс. тонн эмиссию парниковых газов.

Worldsteel присуждает чемпионство по устойчивому развитию с 2018 года, для того чтобы поддержать усилия металлургических компаний в области защиты окружающей среды, социальной политики и корпоративного управления.

С показателями и достижениями Группы НЛМК в области устойчивого развития можно ознакомиться по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.