«Открытие» внедрил новую систему для работы с долгами

Банк повысил эффективность сбора просроченной задолженности Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В основу разработки Otkritie Collection легло решение TSC Collection от «Техносерв Консалтинг». При разработке нового комплекса банка «Открытие» большое внимание уделялось менеджменту процессов на первом этапе досудебного взыскания задолженности, когда срок просрочки минимален (Soft-Collection). Информация о потенциальной задолженности оперативно поступает сотрудникам контакт-центров, а своевременное напоминание заемщику о сумме и графике платежей позволяет успешно урегулировать до 90% случаев просроченной задолженности. В CRM-системе автоматически составляются запросы и жалобы, а также организуется работа выездных бригад и формируется отчетность.

На втором этапе работы с заемщиком, если урегулировать погашение задолженности не удаётся, подключается функционал судебного конвейера. Этот модуль формирует пакет документов для юридического департамента банка, а также оперативно отправляет необходимые документы в исполнительное производство. В процессе работы учитываются все связи и события, о которых есть информация базе данных.

После получения судебного решения начинается стадия исполнительного производства и выбора стратегии работы с должником. В зависимости от категории и суммы долга система сама запланирует задачи и закрепит их за определенными сотрудниками банка, а также свяжет вместе несколько событий по исполнительному делу.

- Новое решение объединило все подразделения банка «Открытие», задействованные в работе с просроченной задолженностью: контакт-центр, выездное подразделение, службу безопасности, юридическую службу, отдел по работе с коллекторскими агентствами, службу анализа и контроля, – сообщил вице-президент, заместитель директора департамента ИТ-развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дмитрий Первухин.

- Наша компания осуществила масштабный проект, в основу которого легло собственное решение ТСК, а также обеспечила дальнейшее развитие функционала под требования бизнеса. Переход к использованию этого продукта означает движение банка к созданию единого прозрачного информационного пространства, в котором будет легко прослеживаться работа с каждой проблемной задолженностью, — подчеркивает Сергей Ульянов, директор проектов «Техносерв Консалтинг».

- TSC Collection является универсальным многофункциональным и легко масштабируемым продуктом, который позволяет компаниям на его основе развивать собственные решения. ИТ-решение легко адаптируется под задачи бизнеса и интегрируется с уже существующими системами, в том числе, АБС, ERP, SMS, Call-центрами, — добавляет Марина Любимова, директор по работе с ключевыми клиентами компании.