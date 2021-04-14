Под Липецком во время тушения травы сгорела пожарная машина лесоохраны

Пожарная машина сгорела во время тушения пожара в поле Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Тушение пожара на открытой местности в Липецкой области обернулось происшествием со спецтехникой. ЧП случилось во вторник, 13 апреля, в полях между Липецком и городом Грязи. Там загорелась сухая трава, что сейчас происходит в области едва ли не повсеместно.

С огнем боролись пожарные и сотрудники лесопожарного центра областного управления лесного хозяйства. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра, о которых ранее предупреждал Гидрометцентр. Подгоняемый ветром огонь стремительно распространился по сухой траве и в считанные секунды достиг техники работавших не месте пожарных. Этот момент записала камера наблюдения.

Пламя охватило стоящую неподалеку пожарную машину КамАЗ, которая принадлежала лесопожарной охране. Спецтехнику спасти не удалось – пожарная машина выгорела до внутренних деталей. К счастью, люди не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 152 случая возгорания сухой травы, общая площадь пожаров составила 64,69 га. Больше всего очагов было в Липецке, а также Липецком и Краснинском районах.