Игорь Артамонов оказал помощь в подготовке заседания Президиума Госсовета

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в семинаре-совещании в Москве, главной темой которого стала подготовка совместного заседания по социальным вопросам Президиума Государственного совета Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Главы регионов, представители федеральных органов власти и эксперты рассмотрели вопросы, связанные с реализацией Национальной социальной инициативы (НСИ).

Участники встречи обсудили доступность и качество услуг в социальной сфере, то, как именно они предоставляются россиянам, барьеры и ограничения, а также сам механизм НСИ и ее реализацию в регионах. Первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко отметил на совещании, что необходимо упрощать получение социальных услуг, но это должно касаться не только отдельных составляющих процесса, в частности удобной записи в поликлинику или приема врача. После обращения должна быть оперативно решена сама проблема – поставлен диагноз и назначено лечение. «Перед тем, как переходить к решениям, формализующим дальнейшую работу, крайне важно проанализировать конкретный опыт и все лучшее, что делается в регионах, а делается много важного и полезного», — сказал Сергей Кириенко.

В Липецкой области сегодня ведется масштабная работа для упрощения получения социальных услуг. Создано управление социальной политики, которое в том числе занимается вопросами трудоустройства населения региона. При этом услуги службы занятости теперь доступны в центрах «Мои Документы». Также здесь липчане могут получить полный перечень услуг регионального управления социальной политики, сейчас это одни из самых востребованных запросов. В целом центры «Мои Документы» Липецкой области предоставляют более 400 услуг различных ведомств.

Игорь Артамонов считает, что спектр услуг в МФЦ, необходимо расширять. «Мы хотим передать сюда все госуслуги, здесь созданы условия для этого, есть стандарт обслуживания, работают подготовленные люди, хорошее оснащение. Постараемся максимально ускорить этот процесс», – подчеркнул Игорь Артамонов. При этом руководитель региона отметил, что должно совершенствоваться и качество оказания услуг, а ведомствам, сотрудничающим с МФЦ, необходимо активнее переходить на электронный документооборот. «Уровень обслуживания населения необходимо повышать. Жители Липецкой области должны получать услуги быстро и комфортно», – считает Игорь Артамонов.

По всем социальным вопросам, интересующим липчан, а также вопросам здравоохранения и образования можно обращаться и в Единую диспетчерскую службу региона, которая работает круглосуточно. Для коммуникации власти и жителей произведена интеграция информационной системы ЕДС с сайтом администрации Липецкой области (липецкаяобласть.рф) и порталом главы региона «Развиваем Липецкую область вместе» (artamonovigor.ru). По результатам обратной связи от жителей происходит оценка выполненных работ. «Мы постоянно стремимся улучшать сервис для жителей Липецкой области, оперативно рассматриваем их обращения и жалобы. В центре деятельности власти – человек и его насущные проблемы. Необходимо исключить бюрократические барьеры и максимально упростить получение услуг для населения», – считает Игорь Артамонов.

По итогам совещания в Москве будут представлены предложения по улучшению процесса предоставления услуг в социальной сфере. Планируется, что после того, как Правительство России доработает целевые модели НСИ, регионы смогут внедрить их у себя с учетом территориальных особенностей. Совместное заседание президиума Госсовета России с участием АСИ состоится 15 апреля.

Инициатива НСИ реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. НСИ – это комплекс федеральных и региональных мер по улучшению качества жизни граждан. В 2020 году механизмы НСИ апробировались в нескольких субъектах РФ. В 2021-м НСИ должна быть запущена по всей стране. Механизм НСИ включает несколько составляющих: определение барьеров при получении госуслуг и их устранение, внедрение и распространение лучших целевых моделей и решений в регионах, изменения в нормативно-правовую базу на федеральном уровне, обратная связь от граждан. Проект охватывает четыре сферы – образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из них выбраны 10 самых распространенных жизненных ситуаций, с которыми предстоит работать. Это, в частности, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать соцобслуживание для пожилого родственника, получить детское пособие или найти работу через центр занятости.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.