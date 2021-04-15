Пожар на химзаводе под Липецком потушили: воздух чистый, угрозы для населения нет

Пожар на химзаводе под Липецком потушили Фото: кадр с видео

Власти успокоили население по итогу пожара на законсервированном химическом заводе «Силан» в Липецкой области. Клубы черного дыма исходящего со стороны опасного предприятия заметили днем местные жители. Учитывая специфику производства, люди серьезно обеспокоились, что в воздух с продуктами горения могли попасть отравляющие вещества.

Позже в МЧС прокомментировали, что угрозы для населения нет, пожар оперативно локализовали, никто не пострадал. На данный момент пожар полностью ликвидировали. По сообщению местных властей, угрозы выбросов вредных веществ в атмосферу нет. Ситуацию прокомментировал глава Данковского района Валерий Фалеев.

– Загорелись пластиковые емкости со смолой, – уточнил Фалеев. – Проведен замер предельно допустимой концентрации вредных веществ – нормы не превышены.

Жителей в очередной раз просят не жечь сухую траву и не разводить костры. В регионе действует особый противопожарный режим. В официальном сообщении «ГНИИХТЭОС» говорится, что на территории филиала в Данкове загорелась сухая трава и подготовленные для утилизации покрышки и пластиковые бочки. В АО также уточнили, что их химически опасные объекты находятся в состоянии консервации с декабря 2020 года.