Липчан приглашают на премьеру спектакля по мотивам пьесы "За двумя зайцами"

Репетиция спектакля "Дамских дел мастер" в Липецком драматическом театре на Соколе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные в Липецком драматическом театре на Соколе состоится премьера спектакля "Дамских дел мастер". Музыкальную комедию по пьесе Михаила Старицкого "За двумя зайцами" поставил режиссер Ростислав Семенихин.

Репетиция спектакля "Дамских дел мастер" в Липецком драматическом театре на Соколе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Произведение известно широкой публике. Главный герой - Свирид Петрович Голохвастый, владелец цирюльни. Обанкротившись, он решает поправить свои дела весьма интересным способом. Модник собирается жениться на неказистой Проне Прокоповне с солидным приданым. При этом Голохвастый не чурается крутить роман с красавицей Галей.

Репетиция спектакля "Дамских дел мастер" в Липецком драматическом театре на Соколе Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Думаю, в этом персонаже зритель узнает себя, - поделился исполнитель главной роли Михаил Труфанов. - У всех в жизни были моменты, когда хотелось погнаться сразу за двумя зайцами. Голохвастов - прощелыга, прохвост, везде ищет выгоду. Сложно принять его таким. В некоторых моментах мне хочется сделать его светлее. Я его понимаю и сочувствую ему.

Сложных декораций в спектакле не будет. По словам художника-постановщика Елисея Шепелева, это сделано специально, чтобы интерьер не мешал зрителю наблюдать за игрой актеров. Но есть один секрет. На протяжении постановки будут появляться орнамент и цветочки - в декорациях, костюмах героев. Не случайно Голохвастый весь облеплен цветастыми узорами. Другие же персонажи - "чистые". На них не будет этой безвкусицы.

Репетиция спектакля "Дамских дел мастер" в Липецком драматическом театре на Соколе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Репетиция спектакля "Дамских дел мастер" в Липецком драматическом театре на Соколе Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Мы планировали показать премьеру на 20-летие театра - 20 декабря 2020 года, - признался режиссер Ростислав Семенихин. - Но коронавирус внес свои коррективы. Мы не стали прекращать работу, довели дело до конца. Пьеса "За двумя зайцами" замечательная. Ее главная мысль, в моем понимании - какой путь выбирает человек. Ты либо хочешь нажиться за счет других, либо идешь верным путем и у тебя все получается. Мы взяли такую пьесу, чтобы задействовать практически всю труппу театра. Приглашаем всех на премьеру спектакля "Дамских дел мастер" 17 апреля в 18.00.