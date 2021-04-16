Эксперты банка «Открытие» прогнозируют развитие переход в Digital-каналы

Удаленные каналы сегодня развиваются семимильными шагами. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Многие компании переориентировали свои бизнес-процессы на цифровые технологии, ввели на постоянной основе «удаленный» формат работы и сфокусировались на онлайн-сервисах и автоматизации, а ряд отраслей даже в условиях пандемии стали показали активный рост. Об этом рассказал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

- Лидерами и основными локомотивами изменений в корпоративном секторе во время и после пандемии станут электронная коммерция, предприятия розничной торговли, логистические компании, IT-сектор и медицина. Телекомы и ИТ компании, производители компьютеров, софта, инфраструктуры и информационной безопасности взрывообразно наращивают объемы бизнеса, а медицина наконец перешла в онлайн. Эти сферы и отрасли в будущем имеют большой потенциал стать лидерами изменений, - отметил Андрей Карасев.

Также он отметил, что пандемия стала серьезным стимулом для цифровизации и развития удаленных сервисов в экономике. К примеру, стало стандартом проведение онлайн-совещаний, которые позволили повысить эффективность использования рабочего времени. При этом показатели и стоимость компаний-провайдеров данных услуг выросли в десятки раз.

По мере прохождения пандемии COVID-19 переход компаний и клиентов-физических лиц в Digital-каналы ускорится, бизнес-процессы компаний и нормативная база организации труда претерпят серьезные изменения.В частности, в банке было принято решение о внедрении технологии гибких рабочих мест и удаленной работе на постоянной основе. Подобные решения позволяют существенно экономить на текущих расходах, аренде и содержании помещений.