Около 20 млрд рублей было направлено в здравоохранение Липецкой области в 2020 году

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Об этом говорилось на 53-й сессии Липецкого областного Совета депутатов, на которой глава региона Игорь Артамонов представил подробный ежегодный отчёт о деятельности администрации за 2020 год.

Он рассказал, что меры, принятые для борьбы с коронавирусной инфекцией, отличались масштабностью и оперативностью. Особое внимание уделялось поддержке врачей и социальным вопросам. Из областного и федерального бюджетов на поддержку медицинских работников было направлено более 880 млн рублей. Более тысячи медиков трудились в ковидных госпиталях, в 2020 году переболели вирусом и выздоровели более 12 тысяч жителей области.

«Мы не устанем говорить спасибо врачам. Их самоотверженная работа и своевременная реализация комплекса санитарно-эпидемиологических мер позволили держать ситуацию под контролем. Сейчас мы видим, что заболеваемость снижается. Но о полной победе над коронавирусом и о снятии ограничений говорить рано. Необходимо дальше соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в магазинах, общественном транспорте. Несоблюдение данных мер может привести к вспышке заболеваемости. Стабилизация обстановки – это наши общие усилия», - отметил Игорь Артамонов.

Глава региона подчеркнул, что регион смог противостоять инфекции благодаря сплоченной работе тысяч жителей – волонтеров, предпринимателей, просто неравнодушных людей.

«11 тысяч волонтеров доставляли продукты и медикаменты пожилым людям под общим девизом акции #Мывместе. Также студенты помогали в поликлиниках и больницах. Непросто в период ограничений было бизнесу, но сейчас можно смело сказать, что он выстоял. Создано более 12 тысяч новых рабочих мест. Отдельно хочу поблагодарить бизнес за помощь в период пандемии – закупку оборудования, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, которые они передавали в учреждения здравоохранения», - сказал Игорь Артамонов.

В 2021 году в регионе началась вакцинация против коронавируса. По темпам Липецкая область находится в лидерах среди субъектов страны. Первую прививку сделали более 100 тысяч жителей области, создана вся необходимая инфраструктура для доступности вакцинирования, работают 43 стационарных и 8 мобильных пунктов вакцинации. Игорь Артамонов подчеркнул, что количество обращений по вопросам медицины в 2020 году значительно не выросло.

«Многие вопросы стараемся предупреждать. 2020 год для нас прошел под лозунгом «Житель в центре». Мы начали выстраивать работу всех органов власти по запросу жителей региона. Обязываем главных врачей больниц и поликлиник указывать свои контакты на информационных стендах. Если человеку что-то не понравилось, он может сразу обсудить это с главным врачом и решить проблему на месте», - отметил Игорь Артамонов.

В 2020 году построено 16 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в районах области, одно отделение общей врачебной практики, реконструированы здания Липецкой городской детской стоматологической поликлиники, Липецкой городской поликлиники № 9 (этап 2), корпусов Липецкого областного перинатального центра на сумму около 200 млн рублей. Кроме того, в 2020 году проведена тестовая эксплуатация телемедицинских систем консультативной помощи амбулаторным больным на базе поликлиник области.

70% ФАПов доступны дистанционные медицинские консультации. В 2020 году проведено 1,5 тысячи сеансов консультирования. За счёт средств областного и федерального бюджетов приобретено 28 единиц санитарного транспорта, созданы два центра амбулаторной онкологической помощи. Закуплено медицинское оборудование почти на миллиард рублей. Всего на финансирование здравоохранения области было направлено почти 20 млрд рублей из разных источников.

«По характеру обращений жителей важнейшей задачей в здравоохранении региона остается сохранение и привлечение новых специалистов. В 2020 году в регион приехали 197 врачей, из них 33 врача воспользовались новой мерой поддержки, введенной в конце 2019 года - «губернаторский миллион. Продолжим привлекать специалистов и решать кадровые вопросы», - отметил Игорь Артамонов.

Развитию здравоохранения будет уделяться большое внимание и в 2021 году. Первые вылеты уже сделала санитарная авиация региона. Теперь воздушные перевозки могут проводиться как в Липецк из районов области, так и из областного центра в ведущие федеральные медицинские центры.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.