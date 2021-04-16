Штрафовать нельзя оправдать

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Спор не был разрешен и на повторном рассмотрении дела в региональном УФАС. Напомним суть: заявителем дела о признаках нарушения федерального закона «О защите конкуренции» выступил один из липецких автодилеров, ответчиком - «МРСК Центра - «Липецкэнерго». Энергетики в ходе декабрьской проверки в Елецком филиале автодилера выявили, на их взгляд, нарушения целостности пломб и безучетное потребление электроэнергии. Сумма назначенного штрафа составила десятки миллионов рублей, они обратились с иском в суд. Автодилер не согласился с подозрением в нарушении целостности пломб прибора учета и вмешательство в его работу, соответственно и с назначением огромного штрафа.

Снова ни правых, ни виноватых

Состоявшееся на днях повторное заседание в УФАС не привело к окончанию дела. В ходе слушаний были рассмотрены с десяток видеофайлов о ходе проверки, заслушаны аргументы обеих сторон, но полуторачасовые дебаты только «разогрели» ситуацию. Основной вопрос, поставленный комиссией перед ответчиком, касался процессуальных моментов проведения проверки. Энергетики считают, что формально соблюли объективность процедуры проверки, ссылаясь на нормативные документы. Автодилеры уверяют, что им не предлагали провести экспертизу, и что акт проверки при них не составлялся. Энергетики же утверждают обратное - и что акт составлялся в присутствии потребителя на его территории, и от экспертизы тот отказывается…

Стороны в ходе заседания пытались как могли доказать свою правоту, даже упрекая друг друга в вырывании слов из контекста.

В итоге вопрос опять остался открытым, новые слушания состоятся после 10 мая. Комиссия УФАС приостановила рассмотрение дела в связи с необходимостью получения дополнительных документов и привлечения в качестве 3-го лица представителя энергосбытовой компании, присутствовавшего в ходе проверки.

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Точки надо расставлять

После слушаний представители СМИ попытались получить отзывы и разъяснения сторон по ходу дела. Представитель Липецэнерго отказался от комментариев, был немногословен и представитель автодилера, подчеркнув, что «мы уверены в своей правоте, наше дело правое».

Как отметила руководитель Липецкого УФАС Ирина Поткина, вопрос надо решать как можно быстрее, «но приниматься решение будет только после тщательного изучения документов».

Своим видением поделилась и присутствовавшая на заседании зам. председателя Правления Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.

- Складывается впечатление, что представители сетевой организации затягивают дело, ими не представляются документы в необходимые сроки. Для меня было удивительным, что сетевая организация однозначно заявила о том, что не должна предупреждать за 5 дней о проверке - информация о ее проведении размещена на сайте. На наш взгляд, должно быть уведомление за 5 дней. У нас вопрос к качеству, порядку проведения проверки, к уведомлению. Такой проблемы, сложившейся у нас, нет в близлежащих регионах. Появились еще пострадавшие потребители, которым грозит штраф в 70-90 млн рублей, история не останавливается, и размеры штрафов растут.

Понятно, что ситуацией с выставляемыми энергетиками заоблачными многомиллионными штрафами в ходе проверок, всерьез обеспокоены в липецком отделении РСПП. Несколько десятков компаний к началу года оказавшись в таком положении, не в состоянии погашать громадные штрафы, над некоторыми висит угроза банкротства. Выход, несомненно, надо находить, и побыстрее. Очевидно, с учетом как буквы, так и духа закона, чтоб «и…сыты, и…целы».

Владимир КУЛИК. Фото автора.