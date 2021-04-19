Фонд – участник всероссийского совещания по поддержке ветеранов

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Представители фонда «Милосердие» приняли участие в обсуждении актуальных проблем поддержки ветеранов и развития корпоративного волонтерства. Оно состоялось в рамках всероссийского совещания по реализации проекта «Волонтеры и помощь предприятий - ветеранам!».

Организатором форума стал Комитет Государственной Думы России по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В его работе участвовали представители крупнейших компаний страны, министерств и ведомств, профессиональных союзов, некоммерческих организаций и Советов ветеранов.

На совещании обсуждали лучшие российские практики волонтерского движения и поддержки ветеранов в период пандемии COVID-19. Участники рассказали о реализации корпоративных проектов для пенсионеров и планах по расширению патриотического воспитания молодежи.

Ветеранская организация НЛМК объединяет около 14 тысяч бывших работников предприятия. В прошлом году на финансирование социальных проектов для ветеранов направили 52 млн рублей. Средства перечисляли на корпоративные программы поддержки пенсионеров, санаторно-курортное лечение, праздничные мероприятия. В рамках корпоративной акции «Мы рядом» при помощи волонтеров комбината ветеранам предприятия было передано более 8 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от фонда получили около 17 тысяч липчан.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.