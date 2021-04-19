Павел Путилин: «Предвыборные обещания власти не расходятся с делами – это главное»

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Очередная 53-я сессия Липецкого областного совета депутатов прошла в очном формате, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Центральным вопросом повестки дня стало подведение итогов социально-экономического развития и будущие приоритетные направления работы. С отчетным докладом перед парламентариями выступил глава региона Игорь Артамонов. Итак, как развивалась область в условиях коронакризиса?

Пандемия сплотила неравнодушных

В 2020 году, как подчеркнул руководитель региона, в Липецкой области темпы многих макроэкономических показателей развития оказались выше среднероссийских. Увеличился валовый региональный продукт, отмечено развитие промышленного потенциала, АПК.

- Мы еще далеки от победы над коронавирусом, но ситуация в регионе стабилизируется. Пандемия сплотила неравнодушных людей, 11 тысяч волонтеров доставляли продукты и медикаменты пожилым людям, - отметил Игорь Артамонов. – Особая благодарность нашим врачам. На поддержку медработников из областного и федерального бюджетов было направлено более 880 млн. рублей.

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Поддержка жителей и бизнеса

В «коронавирусный год» было важным поддержать нуждающихся жителей, особенно семьи с детьми. Выплаты коснулись более 210 тыс. липчан и составили почти 5 млрд. рублей. Глава администрации Игорь Артамонов отметил, что 2020 год прошел под лозунгом «Житель в центре». Работа всех органов власти выстраивалась исходя из конкретных запросов жителей. Для этого была создана удобная система коммуникаций, включая единую диспетчерскую службу и сайт «Развиваем Липецкую область вместе».

Существенный удар пандемия нанесла и по бизнесу региона. Липецкая область в числе первых, не дожидаясь решения федерального центра, приняла налоговые льготы, ввела льготные микрозаймы. Было создано около 12,5 тыс. новых рабочих мест.

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Внимание благоустройству и водоснабжению

В прошлом году начат ремонт 8 мостов, 6 уже введены в эксплуатацию. Самые крупные – в Данкове и Ельце будут сданы в этом году. Мы третьи в стране по площади уложенного асфальта. В 2020 году наш регион занял 2-е место в ЦФО по строительству сетей водоснабжения. Эта работа продолжится и в нынешнем году – будет построено несколько десятков километров сетей водоснабжения. Впервые за последние 5 лет в регионе началось строительство сетей водоотведения. В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию очистные сооружения в Усмани и Тербунах.

Слово и дело

Помимо предварительного рассмотрения отчета в комитетах парламента, 16 вопросов парламентарии направили в адрес главы региона. В их числе - проблема утилизация ТБО, организация школьного питания, «ковидные» выплаты медработникам, поддержка пассажироперевозчиков. По каждому вопросу депутатам представлена полная информация с проектами решения проблем.

- Проблемы всегда есть там, где ведется работа, главное, что они планомерно решаются, - подчеркнул председатель облсовета Павел Путилин, комментируя отчет главы региона. - Привлекаются дополнительные федеральные средства. Строятся новые спортивные площадки, детские сады, школы, офисы врачей общей практики, благоустраиваются города и села. Внедряются рабочие инструменты помощи жителям. Например, практика социальных контрактов, которые мы начали развивать одними из первых в стране. Самое главное, что действия администрации области не расходятся с предвыборными обещаниями, и мы вместе с жителями видим результат.

Депутаты единогласно проголосовали за присвоение селу Двуречки почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Это знаменитое село, как отметил спикер облсовета – родина четырех Героев Советского Союза и Героя России.

Новым председателем контрольно-счетной палаты Липецкой области парламентарии избрали Ларису Хожайнову, стаж работы которой в финансовой системе 26 лет. При ее непосредственном участии разработана концепция по созданию электронного бюджета области, введен в эксплуатацию Единый портал бюджетной системы региона.

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба Липецкого облсовета.