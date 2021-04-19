В коронавирусный год доход депутата Госдумы от Липецкой области вырос на 100 млн рублей

Депутаты Госдумы и сенаторы от Липецкой области отчитались о своих доходах за 2020 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

Депутаты Госдумы и сенаторы от Липецкой области отчитались о своих доходах за 2020 год. Бывший губернатор региона Олег Королев заработал 7 883 708 рублей. А его супруга - 1 667 936 рублей. Напомним, что в 2019 году доход сенатора был меньше - 7 326 650 рублей. А у его жены, наоборот, выше - 2 582 368 рублей.

Также у Королева в собственности земельный участок 25 кв.м. под строительство гаража, приусадебный участок площадью 4 902 кв.м., дом 259 кв.м., квартиры 118 кв.м и 92,7 кв.м., два гаража. Передвигается экс-губернатор на "Тойота Ланд Крузер". У супруги Королева два приусадебных участка 4 902 кв.м. и 11 000 кв., жилой дом 259 кв.м., домик для отдыха 170 кв.м. Также у женщины находятся в пользовании квартира площадью 118 кв.м. Ездит она на "Тойота Рав 4".

Депутат Госдумы Михаил Гулевский задекларировал 6 635 276 рублей. А его супруга - 511 942 рублей. Годом ранее доход экс-мэра Липецка составлял 6 610 050 рублей. Его жена в 2019 году заработала 525 030 рублей. В собственности у Гулевского квартира 163 кв.м., гараж и подземная автостоянка. А в пользовании, как у депутата Госдумы - квартира 73 кв.м. Ездит липчанин на "Ауди А6". Супруга Михаила Гулевского владеет земельным участком 3 200 кв.м., а также одноэтажным рубленным жилым домом - 218 кв.м. В безвозмездном пользовании у женщины квартира 163 кв.м.

Самым богатым депутатом Госдумы от Липецкой области остается Николай Борцов. В 2020 году он заработал 808 831 944 рублей. За год его доходы существенно выросли. В 2019 году он задекларировал 706 806 423 рублей. В собственности у Борцова несколько земельных участков под индивидуальное жилищное строительство - 20 000 кв.м., 2 185 кв.м. и 2 300 кв.м. Также ему принадлежит 1/7 часть земельного участка для домовладения - 1 156 кв.м. и участка для ведения подсобного хозяйства - 1 500 кв.м. Еще у депутата земельный участок для сельскохозяйственного производства 12 591 кв.м., два жилых дома - 79 кв.м. и 1 202 кв.м., а также восемь парковочных мест от 11 до 22 кв.м., где Борцову принадлежит 1/2 площади. Ездит Николай Борцов на "Мерседес Бенц". Есть трактор и автоприцеп.

У депутата Владимира Богодухова доход в 2020 году составил 8 146 723 рублей. В 2019 году - 7 908 965 рублей. Михаил Тарасенко заработал 6 042 784 рублей - на 282 307 рублей больше, чем годом ранее. Сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе задекларировал доход в 5 643 523 рублей. В 2019 году сумма была несколько меньше - 5 360 888 рублей.