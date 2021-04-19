Игорь Маковский и Игорь Артамонов провели рабочую встречу

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Как отметил руководитель энергокомпании, сотрудники Липецкэнерго качественно улучшают показатели надежности и безопасности электроснабжения жителей региона. Даже на фоне роста опасных метеорологических явлений минувшей зимой, количество технологических нарушений в энергосетях в зоне ответственности филиала заметно сократилось. Также энергетики заблаговременно провели все необходимые противопаводковые мероприятия и подготовку к пожароопасному периоду. К следующему осенне-зимнему периоду Липецкэнерго планирует отремонтировать более 322 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 64 комплектных трансформаторных подстанций и 7 силовых трансформаторов 35-110 кВ.

Также на встрече обсудили программу развития сетей уличного освещения Липецка.

«Модернизация наружного освещения будет иметь безусловный положительный эффект для города. Это будет способствовать не только повышению уровня безопасности и комфорта пребывания жителей и гостей областного центра, но и снизит энергопотребление и затраты муниципалитета на оплату электроэнергии», - отметил генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.

«Сегодня в области реализуется целый ряд крупных мероприятий, связанных с улучшением городской среды и реализацией нацпроектов. Строительство школ, подключение новых сельхоз предприятий, благоустройство территорий - все это требует тесного взаимодействия и конструктивного диалога. В лице компании «Россети Центр» мы видим ответственного партнера, способного обеспечивать растущие потребности экономики региона», - подчеркнул Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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