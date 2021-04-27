Установка памятника святому вызвала недоумение депутатов в Липецке

Так будет выглядеть памятник Николаю Чудотворцу в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот вторник, 27 апреля, на сессии Липецкого горсовета обсудили вопрос об установке памятников православным святым. Депутаты очень удивились, так как узнали об этом событии через СМИ.

Спикер горсовета Александр Афанасьев негодовал, мол, памятные доски и наименование улиц утверждаются на сессии горсовета, а здесь речь идет о монументах. Их нужно устанавливать, содержать.

Так будет выглядеть памятник Николаю Чудотворцу в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На возмущение Афанасьева ответила мэр Липецка Евгения Уваркина. Она сообщила, что инициатива поступила от бизнеса. Инициативная группа меценатов обратилась в городскую администрацию с идеей установить памятник святителю Николаю Чудотворцу. Этот вопрос проработали с епархией, получили благословение установить скульптуру на въезде в Липецк со стороны Ельца. Внешний вид памятника согласовали с городским департаментов градостроительства и архитектуры.

Спикер горсовета пояснил, что не против установки монумента. Но подчеркнул, что такие вопросы обсуждаются на сессии горсовета.

- На данный момент решение принято лишь по установке одной скульптурной композиции, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе мэрии. - Кроме того, рассматривается вопрос установки памятника святителю Тихону Задонскому со стороны Задонска. Однако он нуждается в детальной проработке.

Судя по эскизу, памятник Николаю Чудотворцу планируют установить в Молодежном парке.