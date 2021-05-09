Парад Победы в Липецке 2021 собрали больше сотни зрителей

Митинг и парад 9 мая 2021 года в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Парад Победы 2021 года в Липецке прошел на площади Героев. Перед парадом у мемориала состоялся траурный митинг с минутой молчания и возложением цветов. Ветеранов Великой отечественной войны разместили справа от стелы.

Митинг и парад 9 мая 2021 года в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

На торжественной церемонии присутствовали мэр Липецка Евгения Уваркина, спикер горсовета Александр Афанасьев, председатель облсовета Павел Путилин, сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, а также руководители региональных управлений министерств, общественных движений и партий.

Митинг и парад 9 мая 2021 года в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Несмотря на ограничения по коронавирусу, холодную и дождливую погоду, посмотреть Парад пришли более сотни липчан.

Митинг и парад 9 мая 2021 года в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Семь парадных коробок выстроились перед мемориалом в 10.00, командовал парадом начальник штаба авиационного полка подполковник Юрий Воротягин.

Митинг и парад 9 мая 2021 года в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

После чего перед собравшимися чиновниками и ветеранами выступил хореографический ансамбль. Участники исполнили номер под композицию «Реквием по мечте» Клинта Мэнселла, написанную в качестве саундтрека к одноименной драме.

Митинг и парад 9 мая 2021 года в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Затем Пост №1 возложил к Вечному огню гирлянду из живых цветов. После собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Митинг и парад 9 мая 2021 года в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

В завершении официальной части, участники поблагодарили почетных гостей митинга – ветеранов.

Митинг и парад 9 мая 2021 года в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Завершился митинг военным парадом. Под марш военного оркестра по площади прошли военнослужащие 968-го исследовательско-инструкторского смешанного авиационного полка.

Митинг и парад 9 мая 2021 года в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

А также представители главного управления МЧС по Липецкой области, МВД России по региону, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Липецкой области и Управления Федеральной службы исполнения наказания.

Митинг и парад 9 мая 2021 года в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Кадеты, выпускники и военная техника в 2021 года в параде на 9 мая в Липецке не участвовали.