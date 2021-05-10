Оркестр для сотрудников НЛМК

.

В репертуаре исключительно песни военных лет. Так приветствуют металлургов накануне 9 мая. Это первая акция НЛМК ко Дню Победы. Праздничное настроение дополняет инсталляция «Вместе как один» и, конечно, символ победы – георгиевские ленточки.

.

Основная праздничная программа для сотрудников комбината и липчан запланирована на 9 мая:

09:00 в Парке Металлургов заработает стена «Герои в памяти». Все желающие смогут разместить фотографию своего героя на единой площадке. Если нет фотографии волонтеры помогут оформить табличку с личными данными.

12:00 состоится митинг у Памятного комплекса, посвященного воинам металлургам погибшим в годы Великой Отечественной Войны.

.

Также в Парке Металлургов 9 мая откроется выставка «НЛМК в годы войны». Посмотреть полную экспозицию фотографий можно с помощью смартфона. На стендах будут размещены QR-коды.

18-30 на сцене Парка Металлургов начнётся представление документального театра. «Картины военных лет» представят сотрудники НЛМК. Сюжет постановки основан на реальных событиях и судьбах людей, которые работали на комбинате в годы Великой Отечественной войны.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.