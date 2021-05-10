Игорь Маковский и руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» возложили цветы к первому в стране Мемориалу героям-энергетикам в Туле

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В акции было задействовано 200 транспортных средств «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Общая протяженность автопробега «Энергетики – Великой Победе» составила более 6000 километров. Его участники посетили и благоустроили свыше 170 памятных мест и захоронений героев 1941-1945 годов.

На территории Мемориала героям-энергетикам в Туле генеральный директор энергокомпаний, руководители исполнительного аппарата и филиалов Обществ подвели итоги автопробега, почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

«День Победы дорог каждой российской семье, каждому человеку. Наш святой долг – оберегать и хранить память о тех великих днях, о доблестном прошлом нашей Родины и о героях, победивших фашизм. Автопробег «Энергетики - великой Победе» - то немногое, что мы можем сделать сегодня, чтобы слава о подвиге советских солдат и дальше передавалась из поколения в поколение! Акция должна стать ежегодной и объединять еще больше сотрудников нашей компании», - отметил глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго