Десятки фото и историй фронтовиков заполнили стену «Герои в памяти» в парке Металлургов

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Стена длинной пять с половиной метров к вечеру 9 мая была практически полностью заполнена фото и историями фронтовиков. Люди с утра несли портреты своих героев, те у кого не сохранились фотографии могли разместить табличку с именем своего родственника. Оформить её помогали волонтеры. Все истории, данные и портреты героев Великой Отечественной войны, которые разместили на Стене Памяти передадут в музей НЛМК.

Трогательная акция еще раз напомнила горожанам какой ценой была завоевана мирная жизнь и как важен День Победы для нашей страны.

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Также 9 мая парке Металлургов открылась выставка «НЛМК в годы войны». Музей под открытым небом развернул небольшую часть экспозиции. Посмотреть выставку полностью предлагали с помощью смартфона. На стендах разместили QR-коды.

А вечером на главной сцене показали представление документального театра. «Картины военных лет» представили сотрудники НЛМК. Сюжет постановки основан на реальных событиях и судьбах людей, которые работали на комбинате в годы Великой Отечественной войны.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.