В Липецке стартует череда уличных праздников

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С 12 мая в Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» стартуют Дни двора – спортивно-развлекательные праздники для детей и взрослых.

Перед липчанами выступят известные городские творческие коллективы. В этом году праздники объединены общей темой – история родного края. Зрители смогут поучаствовать в познавательных играх, конкурсах, викторинах, посвященных знаменательным датам региона.

«Люди устали от ограничительных мер, с которыми все мы столкнулись во время пандемии коронавируса. Мы надеемся, что такие яркие праздники помогут поднять настроение и моральный дух наших земляков. К тому же, Дни двора – это не только развлечение, но и познавательное мероприятие, которое помогает лучше узнать о малоизвестных страницах истории родного края», - отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Фонд проводит праздники двора в Липецке уже пятый год подряд. В этом году в них смогут принять участие и жители районов области.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба Фонда.