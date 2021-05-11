Общественные пространства малых городов Липецкой области благоустраивают

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Став победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, Усмань, Грязи и Лебедянь получили федеральные гранты в размере 170 млн рублей. Ещё около 70 млн рублей выделено из регионального бюджета.

В городе Грязи благоустраивают набережную реки Матыра. Стоит отметить, что часть работ по преображению центрального пляжа и набережной уже провели в 2019 году: появились зоны для отдыха, кабинки, детский городок, площадки, вело- и беговые дорожки. Также благоустроен сквер. Теперь планируется обустройство комфортной зоны для прогулок на набережной в районе Центра культурного развития. Сейчас идёт планировка территории, подготовка инженерных сетей, закупка малых архитектурных форм и оборудования. Здесь появится смотровая площадка, рядом проложат пешеходный и велосипедный маршруты, установят качели, создадут площадки для фудкорта. Предусмотрены пирсы для рыбалки и зона для вейкбординга.

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В Усмани территорию для благоустройства выбрали масштабную – больше двух гектаров. Её превратят в современное пространство в историческом центре города, при этом сохранив аутентичность пространства. На главной городской площади появятся сухие фонтаны и современная сцена. Преобразится и аллея имени академика Николая Басова, уроженца Усмани, удостоенного Нобелевской премии за создание лазера. Именно поэтому уникальной дизайнерской находкой светового оформления аллеи выдающегося физика станут лазерные лучи. В данный момент идут демонтажные работы старого уличного покрытия.

В Лебедяни строители трудятся над обустройством территории вокруг Ново-Казанского Собора. Здесь будет создан пешеходный маршрут от улицы Мира до площади Ленина. Он будет основан на бытовых историях знаменитых людей, чья жизнь была связана с городом. Для этого обустроят локальные точки притяжения, построят смотровую площадку, детскую игровую зону и сцену на центральной площади города. Строители уже демонтировали более тысячи квадратных метров тротуарной плитки, приступают к укладке кабеля наружного освещения.

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В прошлом году Липецкая область дважды становилась победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит под эгидой Минстроя России. Кроме Усмани, Грязей и Лебедяни федеральные гранты в сумме 135 млн рублей получили Данков, Елец и Чаплыгин.

Основная задача нацпроекта «Жильё и городская среда» – преобразить российские города и сделать их комфортнее для жителей. Напомним, до 30 мая на единой общероссийской онлайн-платформе жители региона могут выбрать, какие именно общественные пространства нужно привести в порядок в первую очередь. Для рейтингового голосования Липецкая область представила 79 объектов, отдать свой голос можно только за один. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году.

«Чтобы городская среда отвечала запросам населения, она должна формироваться с учётом мнения жителей. Только они знают, чего именно не хватает в их населённых пунктах, какие зоны города должны получить новый ухоженный вид в первую очередь», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По бесплатному номеру круглосуточной Единой диспетчерской службы региона 8-800-450-48-48 жители могут получить ответы на вопросы о работе платформы и проведении голосования, узнать информацию об участвующих в голосовании объектах. Также более 450 волонтёров ежедневно готовы оказывать помощь в голосовании. Добровольцы работают в торговых центрах, парках, МФЦ, а также в высших учебных заведениях и на крупных предприятиях. Узнать их довольно просто – по символике нацпроекта.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.