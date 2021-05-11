Энергетики Липецкэнерго провели очередной урок электробезопасности для школьников

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Энергетики с использованием наглядного материала подробно рассказали детям, чем опасно электричество, какие знаки предупреждают об опасности поражения электрическим током, как вести себя вблизи энергообъектов.

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«Трансформаторные подстанции, линии электропередачи встречаются на каждой улице, в каждом дворе, - объяснил детям мастер бригады по эксплуатации ТП и РП Липецкэнерго Павел Семин. - Следует запомнить, что эти электроустановки находятся под напряжением, поэтому приближаться, а тем более открывать их, категорически запрещено».

Для закрепления материала для ребят была организована викторина. Наиболее активные ее участники получили тематические призы с напоминанием об опасности электричества.

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«Проведение подобных уроков очень полезно для детей, я и сама сегодня узнала много нового, - делится впечатлениями классный руководитель 7 «Б» класса Екатерина Юркова. - Мы очень рады и благодарны энергетикам за интересный и доступный рассказ по такой серьезной теме. Правила электробезопасности должны знать все!».

Уроки электробезопасности энергетики Липецкэнерго проводят в школах Липецкой области в течение всего учебного года. Ежегодно в них принимают участие более порядка полутора тысячи школьников.

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Фото предоставлено Липецкэнерго