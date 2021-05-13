В Липецкой области растут надои молока

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Средний надой молока от одной коровы за сутки в Липецкой области на 12 мая составил 23,4 кг, что на 0,7 кг больше, чем на аналогичную дату годом ранее. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, лучшие суточные надои получают в Задонском (30,4 кг), Добровском (30,3 кг) и Долгоруковском (29 кг) районах. Валовой надой в сельхозпредприятиях области за сутки составил 661 тонну.

«Липецкие аграрии в очередной раз добились высоких показателей, – отметил глава региона Игорь Артамонов. – АПК входит в число наиболее инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день».

По данным Минсельхоза России, средний надой молока от одной коровы за сутки в стране составил 18,92 кг, что на 1,04 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по этому показателю вместе с Липецкой областью являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская и Свердловская области, Краснодарский край, республики Карелия, Крым и Удмуртия. В них получено более 20 кг молока в расчете на корову.

«Животноводство, особенно молочное, является важнейшей составляющей агропромышленного комплекса региона, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – За счет реализации инвестиционных проектов, оказания государственной поддержки в хозяйствах области созданы высокотехнологичные производства, применяются самые прогрессивные технологии и передовые селекционные достижения».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.