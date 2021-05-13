В Липецке начали проверять школы и детсады после трагедии в Казани

В Липецке проверяют детские сады и школы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот четверг, 13 мая, в некоторых школах и детсадах Липецка проверили системы безопасности. Причина тому - страшная трагедия в Казани.

Комиссия прибыла в гимназию №12. Учебное заведение охраняет сотрудник ЧОП. Также за безопасность отвечает дежурный администратор - один из заместителей директора. В связи с антитеррористическими и антиковидными мерами для родителей вход в школу запрещен. Если липчанину необходимо зайти в класс, он оставляет свои данные охране, показывает содержимое сумки. Перед собиранием родителей встречает классный руководитель.

По данным пресс-службы мэрии, во всех 64 школах Липецка есть тревожные кнопки. Они отправляют сигнал в Росгвардию. Их исправность регулярно проверяют. Кстати, 53 школы охраняют сотрудники ЧОП. Как сказал депутат горсовета Дмитрий Гладышев, на входе должны сидеть физически развитые люди, обладающие навыками не только охранников, но и психологов.

Также проверяющие посетили детский сад на улице Шубина. Каждая группа оборудована видеодомофоном. Так воспитатели видят, кто приходит за ребенком. К незнакомцам выходит руководство детсада, чтобы уточнить цель визита. У охраны есть списки тех, кто может забирать детей. В детсадах тоже есть тревожные кнопки. Аналогичные проверки продолжатся.