Под Липецком у районной администрации толпа избила человека в присутствии полицейского

Действия полицейского проверяют Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области разбираются в страной драке, которая произошла в Ельце днем 12 мая. Там на улице 9 Декабря несколько мужчин избили человека. Происходящее засняли из окон очевидцы конфликта. Видео выложил в своем канале в мессенджере известный общественный деятель Олег Хомутинников.

По словам общественника, в лучших традициях 90-х местные бандиты прессуют воронежского бизнесмена, который якобы выиграл тендер администрации, а полиция бездействует. К слову, все происходит как раз неподалеку от администрации Ельца. Общественник сообщает, что видео тоже снимают из окна той же администрации.

На кадрах мужчину в спортивном костюме и с сумкой избивают несколько крепких парней. Бьют ногами по лицу, кулаками по голове и по ребрам, человек безуспешно пытается укрыться руками от серии ударов. В потасовке участвует группа из восьми человек – двое бьют, остальные держаться неподалеку. Оператор за кадром комментирует, что у кого-то в руках нож.

Что самое странное, за происходящим невозмутимо наблюдает сотрудник полиции в форме – то есть при исполнении. Страж порядка какое-то время стоит рядом, затем отходит к машине, снова возвращается, но не мешает толпе бить мужчину. Человек в форме подключается только в конце видео, когда сильно избитый потерпевший уже едва стоит на ногах, опираясь на забор. Нападавшие что-то говорят полицейскому и продолжают бить человека, который падает уже практически к ногам полицейского.

Что там происходило на самом деле, кем являются участники драки и почему страж порядка не пресек уличные беспорядки, точно пока неизвестно. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по факту сообщения очевидцев конфликта у дома №25 проходит проверка, сами участники в полицию не обращались.

Кроме этого, отдельно проверяют странные действия присутсвовавшего на месте полицейского.

– Сотрудники полиции выявили публикацию видео, на котором полицейский якобы бездействует в момент конфликта между гражданами, – сообщили в пресс-службе ведомства. – По данному факту руководителем УМВД России по Липецкой области организована проверка, в рамках которой дадут правовую оценку действиям полицейского. В случае вины сотрудника, его привлекут к ответственности.

Инцидентом занялся и следственный комитет. По версии следствия, сотрудник полиции стал свидетелем конфликта, но участники драки на его требования не отреагировали. По результатам проверки, действиям полицейского дадут юридическую оценку, сообщили в пресс-службе СКР региона.