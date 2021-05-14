Павел Путилин: Оперативно реализованные антикризисные меры позволили избежать катастрофических последствий

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На них присутствовали депутаты регионального парламента, представители областной администрации, представители общественных организаций и СМИ.

С основным докладом по отчету об исполнении бюджета выступил заместитель главы администрации Липецкой области - начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых. Он отметил, что регион завершил 2020 год со следующими бюджетными параметрами: доходы - 73 млрд. 342 млн. рублей, расходы - 73 млрд. 948 млн. рублей, дефицит 606 млн. рублей.

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- Введение ограничений из-за коронавируса стало серьезным испытанием, как для граждан, так и для экономики. В прошлом году на борьбу с пандемией из федерального и областного бюджета было направлено 2 миллиарда 890 миллионов рублей. Своевременная реализация комплекса противоэпидемиологических мер позволила держать ситуацию под контролем и не допустить резкого роста заболеваемости, - рассказал Вячеслав Щеглеватых. – При этом в 2020 году продолжилось финансирование строительства новых социально значимых объектов, среди которых новая школа, 4 детских сада, 16 ФАПов.

В течение прошлого года парламентарии 9 раз вносили изменения в главный финансовый закон. По словам спикера облсовета, бюджет - это «живой» документ, который менялся с учетом складывающейся ситуации, в сторону увеличения.

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- При принятии областного бюджета на 2020 год никто не мог предположить какие коррективы внесет мировая пандемия в экономические процессы и финансовые результаты, - отметил председатель Липецкого облсовета Павел Путилин. – Хочу отметить, что оперативно реализованные антикризисные меры поддержки бизнеса и населения в регионе, позволили избежать катастрофических последствий. Это требовало существенных корректировок в финансировании расходов в течение всего 2020 года. Принимались пакеты антикризисных мер, направленные, прежде всего, на поддержание доходов жителей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, а также семей с детьми и программы поддержки бизнеса. Оперативно направлялись средства на укрепление здравоохранения, где требовалась особая мобилизация и значительное бюджетное финансирование.

Подробно о реализации социальной политики в регионе в пандемию рассказала начальник профильного управления администрации региона Ольга Белоглазова. По ее словам, около 60 тысяч человек смогли получать в прошлом году положенные выплаты без посещения соцзащиты. Они были пролонгированы автоматически. Большое внимание уделялось обратной связи с липчанами. Для этого были созданы новые каналы. Обращения принимаются в социальных сетях и единой диспетчерской службе региона. За год было принято почти 100 тыс. обращений. И рост продолжается.

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- Более 10 миллиардов рублей в прошлом году было направлено на различные выплаты и пособия нашим льготным категориям. Это примерно на 30% больше, чем в 2019 году, - сообщила начальник управления социальной политики региона Ольга Белоглазова. – Причем более 4 миллиардов было направлено на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Эта мера поддержки наряду с социальными контрактами сегодня самые востребованные среди наших жителей.

Свою оценку бюджету дал независимый финансовый эксперт – кандидат экономических наук, заместитель директора Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Олег Левчегов. Он подчеркнул, что расходы и доходы областного бюджета ежегодно увеличиваются.

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- В 2020 году, беспрецедентный рост показала сфера здравоохранения, расходы здесь выросли на 47%, увеличены расходы на образование, физическую культуру и спорт. В целом хочу сказать, что меры поддержки, которые оказывались в регионе были существенными, и мы видим их результат, - сказал Олег Левчегов.

Председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина, в свою очередь отметила, что в сложных условиях 2020 года исполнительные и представительные органы власти действовали слаженно и ответственно. В регионе удалось усилить социальную направленность бюджета. В тоже время Ирина Викторовна предложила рассмотреть возможность установления в регионе дополнительных мер по повышению рождаемости.

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- Мы предлагаем ввести отцовский капитал для многодетных семей, установить выплаты студенческим семьям при рождении ребенка и предоставлять автомобиль для семей, в которых воспитываются 6 и более детей. Кроме того, необходимо, на наш взгляд, администрации региона совместно с правительством страны рассмотреть варианты увеличения финансирования на приобретение жилья для детей-сирот. Также важно проработать меры по увеличению средней продолжительности жизни, - отметила Ирина Бурмыкина.

Предложения участников слушаний также принимались в электронной и письменной форме. Итоговый протокол слушаний будет направлен главе региона, а также опубликован на сайте облсовета в рубрике «Публичные слушания».

Фото предоставлены пресс-службой областного Совета депутатов.