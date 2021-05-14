Игорь Артамонов выбрал объекты для благоустройства

Игорь Артамонов проголосовал за благоустройство парка Молодежный, который на протяжении полутора десятков лет не могут привести в порядок.

Липецкая область в числе российских регионов, где больше всего жителей проголосовали за объекты благоустройства, сообщает Минстрой РФ. Свой голос на платформе 48.gorodsreda.ru уже отдали почти 133 тысячи липчан.

«За первые две недели работы платформы за благоустройство проголосовали уже более пяти миллионов человек. Это показывает, что тема городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам. Особенно этот вопрос стал актуален в условиях пандемии. Голосование будет идти ещё две с половиной недели, и уверен, что такая активность – это не предел. Приглашаю вас принять участие в отборе проектов для благоустройства, вместе мы сможем сделать наши города комфортнее для всех», – отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

Свой выбор сегодня сделал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. От этом глава региона рассказал на своей странице в сети Инстаграм. «Голос отдал за то, чтобы в Липецкой области стало красивее и комфортнее, – сообщил Игорь Артамонов. – Благоустроенных мест в регионе должно быть и будет больше».

Липецкая область представила для выбора 79 общественных пространств в восьми городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске. Общественные пространства, которые наберут больше всего голосов, преобразятся в 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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В Липецке на сегодняшний день лидируют в голосовании четыре территории. Это реконструкция Молодёжного парка, Каменного лога, зона для публичных мероприятий в микрорайоне Европейский, а также пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК.

Среди общественных территорий в Ельце, предлагаемых к благоустройству, наибольший интерес у жителей вызывают проекты реконструкции лыжероллерной трассы на территории лыжно-спортивной базы на улице Достоевского, сквера имени Пушкина, а также скверов на улицах Яна Фабрициуса и Черокманова.

Жители города Грязи активно голосуют за благоустройство сквера 50 лет Победы и сквера на улице Тамбовской. В Усмани лидирует проект благоустройства Молодёжного сквера, в Лебедяни – проект благоустройства старейшей липовой аллеи на улице Советской. Этим деревьям более 100 лет. Данковчане выбирают для обустройства Бульвар влюблённых на улице Мира. В Чаплыгине более 11 тысяч человек голосуют за вторую очередь реконструкции городского парка. В Задонске 3,7 тысячи голосов уже получил проект обустройства площадки отдыха площадью около трёх гектаров вдоль русла реки Тешевка.

Чтобы принять участие в онлайн голосовании, необходимо на сайте 48.gorodsreda.ruвыбрать свой город и отдать голос за одну из понравившихся территорий. Регистрироваться на платформе помогают более 450 волонтёров. Кроме того, по бесплатному номеру круглосуточной Единой диспетчерской службы региона 8-800-450-48-48 жители могут получить ответы на вопросы о работе платформы и проведении голосования, узнать информацию об участвующих в голосовании объектах.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.