В Липецкой области весенний сев идет в штатном режиме

.

Сев кукурузы на зерно в Липецкой области ведут 17 районов. На 13 мая текущего года засеяно 24,6 тысячи гектаров, сообщает региональное управление сельского хозяйства. Всего под эту культуру в 2021 году в регионе отведено более 65 тысяч гектаров.

Всего яровыми зерновыми и зернобобовыми липецкие аграрии засеяли около 470 тысяч гектаров. Из них 128 тысяч – это пересев. Полным ходом идёт сев масличных культур: подсолнечник размещён на 143 тысячах гектаров, рапсом засеяна 51 тысяча гектаров. Сою сеют в 16 районах. На данный момент ей засеяно более 14 тысяч гектаров из 76. Всего под масличные культуры в этом году отведено около 330 тысяч гектаров.

Сев сахарной свёклы подходит к завершению. Всего в 2021 году в регионе этой культурой будет занято 115 тысяч гектаров, что на 18% больше, чем в прошлом году. На 13 мая засеяно уже 103 тысячи гектаров.

«Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Также предприятия региона приступили к посадке картофеля и овощей в открытый грунт. На 13 мая посажено более двух тысяч гектаров картофеля и 142 гектара овощей. В основном это капуста, лук, морковь, столовая свёкла.

«Весенний сев ведётся в штатном режиме, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – В прошлом году наши земледельцы получили рекордный урожай. В этом году, понимая всю важность задач, поставленных перед ними, аграрии прилагают максимум усилий, чтобы по итогам сезона получить достойный результат».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.