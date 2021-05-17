Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную финансовую отчетность

Данные подготовлены группой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Совокупные активы банковской группы «Открытие» с начала и на 31 марта 2021 года увеличились на 2%. Объем работающих активов составил от них 69%.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам первого квартала 2021 года увеличился на 9% до 1 877 миллиарда рублей. Если смотреть по секторам, то портфель крупного корпоративного бизнеса вырос на 9%, малого и среднего бизнеса - на 11%, розничных клиентов - на 11%. Объем выдач кредитов корпоративным клиентам за первый квартал года в сравнении с 2020-м вырос на 33%, до 284 миллиарда рублей, клиентам малого и среднего бизнеса - на 6% (33 миллиарда), розничным клиентам - на 3% (76 миллиардов).

Средства клиентов (являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств группы) увеличились в первом квартале 2021 года на 3% до 2037 млрд рублей. При этом средства юридических лиц выросли с начала года на 8% до 949 млрд рублей, объем средств физических лиц остался неизменным на уровне 1088 млрд рублей.

Михаил Задорнов, президент – председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», так комментирует достигнутые показатели:

- Первый квартал 2021 года стал весьма успешным для группы «Открытие». Рост прибыли обеспечен увеличением чистого процентного дохода (+ 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года) на фоне растущей доли кредитного портфеля в активах группы (49%) и улучшения его качества.

Постковидное восстановление экономики и деловой активности увеличивают спрос населения и бизнеса на кредиты и расчетное обслуживание, а высокий уровень достаточности капитала позволяют нам наращивать активы и увеличивать прибыль и доходность на капитал.

Также в первом квартале банк «Открытие» принял активное участие в запуске двух масштабных бизнес-проектов с большим экономическим потенциалом — первого в стране «зеленого» электрометаллургического комплекса в Выксе и производства мелованного картона ГК «Кама» в Краснокамске».

Консолидированная финансовая отчетность группы доступна для просмотра на ir.open.ru.