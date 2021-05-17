"Милосердие" помогает благоустраивать липецкие дворы

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Более 100 кустарников и цветов высадили во дворе улицы Стаханова и рядом со школой №68 при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». На дворовой детской площадке рядом с новой аллеей и около подъездов также установили 10 удобных лавочек, места их размещения предложили сами жители.

Ранее «зеленые» акции также прошли во дворах на улицах Свиридова, Кривенкова Ушинского, 40 лет Октября, где высадили около 1000 саженцев. Благоустройство придомовых территорий активно поддерживают жители города и общественники. В посадке кленов и лип принимали активное участие волонтеры ГМПР, работники НЛМК, неравнодушные горожане и школьники.

«Наш очередной масштабный проект по озеленению и благоустройству районов Липецка начался в апреле и продлится до осени. Я очень рада, что в нем активно участвуют дети и взрослые, волонтеры и общественники. До конца года по составленной вместе с жителями программе посадки мы высадим более 5000 новых саженцев. Наш главный приоритет - новые микрорайоны, где пока еще мало зеленых насаждений. Город украсят клен, туя, рябина, ель, береза, каштан, спирея и сирень. Кроме того, на обновленных городских клумбах высадим около 3000 цветов», - рассказала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В 2020 году на благоустройство городских общественных пространств, в том числе, на высадку деревьев и кустарников, фонд направил более 5 млн рублей.

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Информация о фонде «Милосердие»

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» - крупнейшая благотворительная организация в Липецкой области, социальный партнер Группы НЛМК. Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций и является членом Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Фонд помогает в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. За время своей деятельности с 1999 года фонд оказал помощь на сумму около 6 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

За последние годы успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды - золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов "Точка Отсчета". Грантовая программа «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Фонда, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда.