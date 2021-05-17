«Ростелеком» подключил виртуальную АТС городскому Совету депутатовв Липецке

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Провайдер перевел стационарный номер телефона в виртуальный с голосовым меню. Теперь при наборе Общественной приемной жители города могут самостоятельно выбрать, куда обратиться для решения вопроса. В тональном режиме предлагаются варианты продолжения разговора: с депутатом напрямую, звонок в единую диспетчерскую службу или консультация в общественной приемной. В личном кабинете заказчик может снимать статистику: контролировать количество входящих и отвеченных звонков, осуществлять запись разговоров.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Возможности услуги “Виртуальная АТС” востребованы у организаций с большим количеством входящих звонков. Цифровой сервис позволяет заказчику не тратиться на покупку и обслуживание телекоммуникационного оборудования: все находится на сервере “Ростелекома” и связывает абонентов через облако. Для горсовета мы организовали многоканальную линию с сохранением стационарного номера телефона, и теперь липчане с помощью голосового меню могут выбрать, куда им обратиться для оперативного решения проблемы».

Александр Афанасьев, председатель Липецкого городского Совета депутатов:

«Для нас очень важно сократить время реагирования на обращения граждан. Некоторые звонки относятся к компетенциям других органов, но оставить заявку без внимания мы не можем. Поэтому принято решение о внедрении сервиса “Виртуальная АТС” с голосовым автоинформатором. Для реализации проекта выбрали “Ростелеком”. Компания имеет большой опыт по внедрению цифровых услуг и все необходимые инструменты для быстрого запуска услуги. Теперь жители города могут выйти на прямой контакт с депутатом или его помощником по своему избирательному округу».

Услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» — это организация телефонии через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Цифровой сервис позволяет производить оповещение любого количество людей с помощью голосовых сообщений, формировать очереди и распределять вызовы. Услуга может быть интегрирована с внутренними системами заказчика.

Подробнее узнать об услуге «Виртуальная АТС» можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 3000.

реклама Фото предоставлено «Ростелеком»