"Стальное дерево" открыло оздоровительную площадку в Липецке

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В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» завершился еще один проект грантовой программы «Стальное дерево» - в парке Победы открылась специальная площадка для занятий оздоровительной гимнастикой.

В прошлом году общественник Александр Афанасьев стал победителем конкурсного отбора. Средства гранта помогли оборудовать в парковой зоне площадку для занятий на свежем воздухе в теплое время года фитнесом, йогой, дыхательной гимнастикой и цигун. Новым спортивным объектом теперь смогут воспользоваться более 400 любителей здорового образа жизни.

В реализации проекта активное участие принимали волонтеры общественной организации «Территория здоровья». Они возвели специальный подиум площадью более 70 кв. метров из износостойкого древесно-полимерного материала.

«Мы понимаем важность продвижения идей здорового образа жизни и видим недостаточную развитость в городе объектов спортивной инфраструктуры. Парк Победы круглый год притягивает тысячи липчан для занятий спортом и подвижными играми. Надеемся, что очередной проект «Стального дерева» сделает это общественное пространство еще более востребованным для приверженцев различных оздоровительных практик», - прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В прошлом году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 23 таких проекта. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей.

В 2021 году приоритет в предоставлении грантов отдан следующим направлениям: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие. На участие в конкурсном отборе жители Липецкой области направили больше 100 заявок. Лучшие проекты жюри конкурса определит до конца мая.

Видео о проекте по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда.