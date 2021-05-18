Спикер липецкого горсовета побывал в округе №8

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Спикер горсовета Александр Афанасьев побывал в округе №8 депутата Ольги Прокопенко. Он посмотрел, как исполняются наказы избирателей, какие проблемы есть на округе, и встретился с активными жителями.

Во дворе дома №4 по бульвару Есенина установили новый детский комплекс. Липчанка Светлана Махортова от имени родителей попросила продолжить благоустройство: поставить еще качели и карусели для ребят постарше и покрасить спортплощадку.

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Александр Афанасьев предложил Ольге Прокопенко совместно с жителями обсудить этот вопрос, при возможности запланировать средства в рамках «депутатского миллиона» на дальнейшее благоустройство площадки. А привести спортплощадку в порядок пообещал сам.

А вот во дворе домов 18, 20 22 и 24 по улице Меркулова спортивное и детское оборудование снесли, оно было травмоопасным. Жители недовольны, и считают, что остались вообще без площадки. Хотя проект нового игрового комплекса готов и уже выставлен на торги. Сегодня им сообщили, что как только эта процедура завершится - у них появится новый игровой комплекс. Спикер горсовета обратил внимание на то, что жителей плохо информируют о том, что планируется делать.

- Эта работа в округе проводится, и активные жители все знают. Здесь будет детский игровой комплекс 7 на 9 метров, который будет включать в себя горку, разные спуски для детей, для подростков игровые формы. И мелкие песочницы для самых маленьких, - пояснила и.о. начальника управления Октябрьского округа Татьяна Дымова.

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Александр Афанасьев прошел весь округ, а это 21 и 22 микрорайоны. Он отметил, что с количеством детских и спортплощадок в округе проблем нет, есть проблемы их состояния.

- За последние 7-10 лет на «депутатский миллион» установлено очень много площадок. То, что они ветшают - да. Наверное, пришло время увеличивать средства, которые депутат направляет на благоустройство округа, либо разрабатывать муниципальную программу развития дворовых территорий, где были бы эти площадки, - отметил Александр Афанасьев.

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Самое большое общественное пространство в округе №8 - аллея Катукова: участок от кольца памятника Танкистам до пересечения с улицей Меркулова. Это единственная зеленая зона для отдыха и прогулки жителей близлежащих микрорайонов. К сожалению, аллея Катукова не попала в липецкий список территорий для голосования по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Депутат вместе с активом округа на Совете общественного самоуправления приняли решение половину «депутатского миллиона» в этом году направить на освещение аллеи.

- Мы также хотели бы здесь поставить лавочки, урны, уложить плитку. Требуется, конечно, помощь города для дальнейшего благоустройства этой аллеи, - поделилась Ольга Прокопенко.

- Округ компактный и очень зеленый. Большинство вопросов, которые подняли жители относятся к комплексному благоустройству. Аллею Катукова, конечно, нужно приводить в порядок, будем на комиссиях и сессиях поднимать этот вопрос. Будем рассчитывать и на помощь наших коллег из регионального парламента, - подытожил Александр Афанасьев.

Фото предоставлены пресс-службой горсовета.