«Милосердие» открыло в Липецке новый арт-объект

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При поддержке фонда “Милосердие» во дворе липецкой школы №62 открылся новый городской арт-объект - граффити с портретом Героя Советского Союза Рубена Руиса Ибаррури. Изображение украсило стену технического строения на улице, которая носит имя заслуженного участника Великой Отечественной войны.

Проект по увековечиванию памяти героев, именами которыми названы липецкие улицы, реализуется с 2020 года. Благодаря ему в Липецке уже появились граффити-изображения с портретами Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Митрофана Неделина, Алексея Стаханова и адмирала Макарова. Их автором стал липецкий художник Дмитрий Савоста.

«К сожалению, липчане иногда даже не знают, чье имя носит улица, на которой они живут много лет. Мы решили рассказывать об этом с помощью граффити-изображений. Подобные акции очень важны для детей и взрослых. Они помогают людям больше узнать об истории родного края, ну и, конечно, делают город красивее и привлекательнее», - отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

По случаю открытия нового арт-объекта на улице Ибаррури прошел спортивно-развлекательный праздник. Его участников поздравили представители мэрии и областного Совета депутатов.

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Информация о Рубене Ибаррури

Офицер Красной Армии Рубен Ибаррури с первых дней войны находился на фронте. Летом 1942 года он принял свой последний бой. Прорвавшиеся немецкие танки угрожали отрезать Сталинград от основной группировки советских войск. Навстречу противнику была выдвинута 35-я гвардейская дивизия. Поскольку основные части дивизии были ещё на марше, то сдержать немцев должны были стрелковый батальон и пулемётная рота во главе с Рубеном Ибаррури. Около суток передовой отряд сдерживал наступление противника. Во время боя погиб командир батальона, и Рубен Ибаррури принял командование. Немцы были остановлены, а затем комбат поднял солдат в контратаку и отбросил врага. В этом бою Рубен Ибаррури был тяжело ранен и позже скончался от ран. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1956 году.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда.