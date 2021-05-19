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Общество19 мая 2021 16:55

Игорь Артамонов: Между медиками и пациентами должна быть встроена эффективная коммуникация

Глава Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в стратегической сессии регионального управления здравоохранения
Источник:kp.ru
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С руководителями медучреждений он обсудил модернизацию липецкой медицины и перспективы внедрения лучших московских практик в первичное звено здравоохранения нашего региона.

«Мы должны отобрать лучшие практики столицы и внедрить их в липецкую систему здравоохранения, – сказал Игорь Артамонов. – При этом важно учесть наиболее актуальные запросы населения».

В ходе стратегической сессии медики определили основные проблемы, существующие сегодня в региональной сфере здравоохранения. В их числе – низкая удовлетворённость пациентов медицинским обслуживанием, недостаточная пациентоориентированность персонала, некомфортные условия для пребывания пациентов, нерациональное распределение нагрузки на медицинские кадры. Глава региона поручил в ближайшее время выработать решение этих вопросов.

«Медицина должна быть клиентоориентированной. Необходимо постоянно отслеживать, что не нравится людям, выявлять проблемы и менять подход к работе. Между медиками и пациентами должна быть встроена эффективная коммуникация», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС