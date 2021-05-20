Полумарафон в Липецке: как поедут автобусы во время забега

Во время полумарафона в Липецке изменят схему движения автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В следующее воскресенье, 30 мая, в Липецке пройдет полумарафон. Стартовый городок разместится на Соборной площади. В 8.00 начнется разминка, а затем - забег для малышей. В 8.30 липчане пробегут 1 км. А в 9.00 стартуют участники дистанций на 21 и 10,5 км. В 9.10 - на 5 км. Финальный забег безграничных возможностей состоится в 9.15.

В этот день с 5.30 до окончания мероприятия изменится маршрут некоторых автобусов. Транспорт №1 в прямом и обратном направлениях поедет по схеме "Ж/д вокзал - улица Гагарина - далее". Машины будут стартовать от остановки "Ж/д вокзал".

Автобусы №2 и №12 проследуют по маршруту "Центральный рынок - улица Советская - площадь Революции - Петровский проезд - Ленина - Студеновская - далее". Транспорт отправится от остановки "Центральный рынок". Маршруты №11 и №311 ".. - Товарный проезд - улица Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Советская - площадь Революции - Петровский проезд - Ленина - Студеновская - далее..".

Схема движения автобусов №24 и №324 ".. - улица Московская - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Советская - площадь Революции - Петровский проезд - Ленина - Студеновская - ..". Автобусы №24А и №346 проследуют по маршруту ".. - улица Космонавтов - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Советская - площадь Революции - Петровский проезд - Ленина - Студеновская - ..".

Автобусы №17 и №317 в прямом и обратном направлениях ".. - улица Московская - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Неделина - ..". Транспорт №306 и №322 в прямом направлении ".. - улица Космонавтов - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Советская - Фрунзе - Октябрьская - далее". Обратно поедет по схеме ".. - улица Карла Маркса - площадь Революции - Советская - Терешковой - Циолковского - Космонавтов -...".

Маршрут №33 ".. - Петровский мост - улица Карла Маркса - Петровский проезд - Ленина - Студеновская - ..". Автобусы №35, №36 и №37 "«Центральный рынок – проспект Победы – далее".

Транспорт №40 проследует "Центральный рынок – площадь Победы – Неделина – ..". Автобусы №345 "..- улица Меркулова – Водопьянова – Яна Берзина". Машины будут доехать до остановки "улица Вермишева". Маршруты №323 ".. - Товарный проезд – улица Циолковского – Терешковой – площадь Победы – проспект Победы - …".

Автобусы №2Т поедут по схеме "улица Космонавтов – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – проспект Победы – ..". Автобусы №325 ".. - улица Космонавтов – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – Неделина – Петровский мост - далее". Маршрут № 378 "Ж/д вокзал – Гагарина – Циолковского – Космонавтов – ..".

Схема транспорта №9 "Магазин "Метро" - Набережная – Неделина – проспект Победы – далее". Автобусы №300 и №347 повезут липчан так ".. - проспект Победы – площадь Победы – Советская – площадь Революции – Петровский проезд – Ленина – Студеновская - …". Маршруты №302, №315, №352 ".. - площадь Революции – Петровский проезд – Ленина – Студеновская …". Автобусы №359 проследуют ".. - улица Космонавтов – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – Неделина". Конечная остановка - "ГИБДД".

Автобусы №39 и №44 поедут до остановки "Центральный рынок". Работу дачных маршрутов №23 и №48 приостановят. Более подробную информацию можно получить в диспетчерской по телефону 31-00-82.