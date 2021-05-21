«Ростелеком» выступил техническим партнером защиты проектов учеников Яндекс.Лицея

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Провайдер предоставил беспроводной канал связи на скорости до 100 Mбит/сек и организовал телемост между липецкими учениками и руководителем проекта Мариной Сусловой в Москве. Экспертное жюри, в состав которого вошли и представители Липецкого филиала «Ростелекома», оценило 17итоговых проектных работ.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания заинтересована в развитии талантливой молодежи и поэтому всесторонне поддерживает различные ИТ-направления в образовании. Обучение программированию помогает ребятам развивать свои компетенции и выходить на новый уровень, становиться конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. Для защиты итоговых работ мы виртуально соединили липецких участников проекта с руководителями из Москвы с помощью нашего беспроводного Wi-Fi. Члены жюри отсмотрели проектные работы, задавали ребятам сложные вопросы, связанные с их разработками. Ученики блестяще справились со своими задачами. Мне очень приятно, что в Липецкой ИТ-индустрии растут такие кадры».

Инесса Шуйкова, ректор Института развития образования Липецкой области:

«Хочу выразить благодарность “Ростелекому” за поддержку наших инициатив. Двери компании всегда открыты для наших учеников. На презентации итоговых проектов по программе “Яндекс.Лицей” съехались ребята из разных населенных пунктов Липецкой области. Это значит, что когда-то далекое слово “программирование” сейчас доступно практически в каждом муниципалитете нашего края».

Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«В Липецкой области огромный дефицит ИТ-кадров на рынке труда. Такие проекты, как “Яндекс.Лицей”,призваны увеличивать количество ИТ-специалистов и повышать их компетенции. Здорово, что ребята со школьной скамьи могут программировать, выполняют проекты, которые фактически могут иметь коммерческую реализацию и сопоставимы по объему с реальными бизнес-кейсами».

Национальный цифровой провайдер поддерживает различные образовательные мероприятия в Центральном федеральном округе. Узнать о других проектах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании.