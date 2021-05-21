В 2020 году Липецкэнерго приняло на обслуживание 19 бесхозяйных энергообъектов

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В течение прошлого года Липецкэнерго приняло на обслуживание 19 бесхозяйных энергообъектов, в числе которых 6 трансформаторных подстанций общей мощностью 1,2 МВА и более 3,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи различного уровня напряжения.

Бесхозяйные электросетевые объекты – это линии электропередачи и трансформаторные подстанции, не имеющие собственника, но участвующие в процессе передачи электрической энергии до потребителя. Их ненадлежащая эксплуатация и неудовлетворительное техническое состояние может стать причиной технологических нарушений в электросетевом комплексе. Поэтому задача консолидации бесхозяйных сетей является для Липецкэнерго одной из приоритетных. Она обозначена правительством страны перед госхолдингом «Россети» и закреплена в стратегии развития электросетевого комплекса России.

Работа по выявлению бесхозяйных электрических сетей на территории ответственности Липецкэнерго ведётся с 2007 года. На начало 2021 года энергетиками совместно с районными администрациями выявлено 99 бесхозяйных энергообъектов, среди которых порядка 17,8 км ЛЭП, 4 трансформаторные подстанции общей мощностью более 1 МВА.

«Наша цель – добиться повышения надежности энергосистемы Липецкой области за счет устранения разрозненности сетей и формирования единого центра управления энергокомплексом. Данная мера позволит в разы повысить качество, эффективность и надежность электроснабжения наших потребителей», - подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сабир Агамалиев.

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Фото предоставлено Липецкэнерго